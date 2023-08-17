Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста 19-летним дебилом

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свои ранее сказанные слова о журналисте, у которого конфликт с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Меня критиковали за фразу про «19-летнего дебила»? Мне вообще по барабану. Вообще не жалею об этой фразе. Веду себя так, как считаю нужным», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Превью».

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.