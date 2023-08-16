Журналист Бородин: «Слова Слуцкого меня задели»

Корреспондент Виталий Бородин прокомментировал слова бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в свой адрес после инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Слова Слуцкого меня задели. Он сказал в мой адрес «дебил». Я удивился этим словам. Я удивился, что он говорил, будто я подходил к Дзюбе несколько раз, спрашивал, уходит ли Баринов. Это не я спрашивал. Меня эти слова задели. Он тренировал сборную России, ЦСКА. Мне кажется, что говорить такие слова неправильно. Он не был в стрессовой ситуации, он находился на передаче. Слуцкий мог как-то подготовиться, изучить все. Но мы видели, что он наврал, это можно назвать клеветой. Еще и оскорбление», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.