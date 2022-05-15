Семак об игре со «Спартаком»: «Принципиальные матчи важны для нас и наших болельщиков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Матч против «Спартака» — отдельное соревнование для «Зенита»? Нет, соревнование то же самое, мы продолжаем играть в чемпионате России, турнир еще не закончился. Встреча принципиальных соперников вне зависимости от ситуации в таблице важна для нас и наших болельщиков.

Почему Алип попал в стартовый состав? Если он играет с первых минут — значит, заслужил свое место. У нас есть несколько опций в связи с потерей большого количества защитников. Алип воспользовался своим шансом, выходит на поле и играет неплохо», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Семак.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 16.30 (мск).