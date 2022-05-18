Экс-хавбек ЦСКА Гришин допустил возвращение Марио Фернандеса
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин допустил возвращение в состав армейцев защитника Марио Фернандеса.
«Никогда не говори «никогда». Может, он соскучится и вернется в ЦСКА через полгода. Почему нет? Этот вариант тоже нельзя отбрасывать», — цитирует Гришина RT.
Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.
В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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30 тур
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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