Экс-хавбек ЦСКА Гришин допустил возвращение Марио Фернандеса

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин допустил возвращение в состав армейцев защитника Марио Фернандеса.

«Никогда не говори «никогда». Может, он соскучится и вернется в ЦСКА через полгода. Почему нет? Этот вариант тоже нельзя отбрасывать», — цитирует Гришина RT.

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.