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Слова Жиго на русском языке после дерби «Спартак» — ЦСКА. Видео

22:42
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, который стал автором двух забитых голов в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1), после игры продемонстрировал свой уровень владения русским языком. Об этом сообщает Youtube-канал журналиста Тимура Журавеля.

— Вперед, «Спартак». Да, я говорю чуть-чуть по-русски. Вперед, «Спартак»! — сказал Жиго.

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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