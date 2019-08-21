Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, который стал автором двух забитых голов в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1), после игры продемонстрировал свой уровень владения русским языком. Об этом сообщает Youtube-канал журналиста Тимура Журавеля.

— Вперед, «Спартак». Да, я говорю чуть-чуть по-русски. Вперед, «Спартак»! — сказал Жиго.