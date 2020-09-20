Следит ли «Спартак» за Орье? Отвечает Тедеско
19:14
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал разговоры о том, что в московском клубе может оказаться защитника «Тоттенхэма» Серж Орье.
— Серж Орье? Я знаю многих игроков, — заявил тренер. — Из разных команд и чемпионатов. Но предпочитаю говорить о своих ребятах, о своих футболистах.
По данным британских СМИ, красно-белые уверены, что смогут подписать Орье до конца нынешнего трансферного окна.
27-лоетний ивуариец перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» в 2017 году. В составе команды он провел 83 матча и забил шесть голов.
Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.