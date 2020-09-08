Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что «Спартак» заплатил много за полузащитника Гуса Тила, когда хавбек перешел в российскую команду из АЗ год назад. Красно-белые тогда потратили 16 миллионов евро.

— Вы знали футболиста Тила до его переезда в Россию?

— Конечно. Любой молодой игрок, проявляющий себя в сильном чемпионате, обращает на себя внимание. Тил, естественно, входил в эту категорию. Я тогда работал в «Локомотиве», в том числе наблюдал и за Гусом.

— Вариант с покупкой не рассматривался?

— До этого не дошло по двум основным причинам. Во-первых, Тил действовал в АЗ на месте «десятки», а у нас не наблюдалось дефицита на этой позиции. Во-вторых, у нас было не так уж много денег на приобретения, по этому параметру трансфер тоже был бы проблематичным. Мы применяли немного другую схему по комплектованию команды.

- Вы удивились, узнав, что «Спартак» заплатил за Тила 18 миллионов евро?

- Это, конечно, очень высокая цена. Когда покупаешь за такие деньги, то должен быть абсолютно убежден в трансфере. С другой стороны, Гус провел два хороших сезона в чемпионате Голландии, имел хорошую репутацию. Понятно, что дешево его бы не продали. На мой взгляд, 18 миллионов — все же многовато, я бы, вероятно, столько не отдал. Но у каждого свое мнение. Если в «Спартаке» были уверены в футболисте, то это их дело — сколько платить.

- Просто в России было много дискуссий на тему того, что на сайте transfermarkt.de футболист оценивается в шесть миллионов, а его берут в три раза дороже.

- Я не большой поклонник привязываться к стоимости на упомянутом сайте. Там может стоять одна цена, но она перестает играть роль, когда на игрока 2-3 претендента. Тут уж начинается конкуренция. Или ты убежден в футболисте, а его не хотят отдавать, но есть выкупная стоимость. Подход должен быть гибкий. Если говорить в целом, то в весеннем интервью «СЭ» вы меня спрашивали, можно ли забыть о крупных трансферах в эпоху коронавируса. Я тогда говорил, что топ-клубы продолжат покупать за большие суммы. В качестве подтверждения продажа Хаверца в «Челси», за которого «Байер» с бонусами получит 100 миллионов. А вот середнякам приходится труднее, так что трансферов за 10-15 миллионов становится меньше. (Константин Алексеев)

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