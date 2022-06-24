Йоканович: «У нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, какие позиции необходимо усилить в московской команде перед стартом сезона-2022/21.

— Какие позиции в «Динамо» нуждаются в усилении?

— Обсуждали этот вопрос еще до моего прихода в клуб. Мы проанализировали наши позиции и возможности. Конечно, у нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить клуб. Я думаю, в этот сезон мы войдем сильной командой. Может, сильнее, чем в прошлом году.

Специалист также рассказал, как относится к успехам в своей карьере. Он также назвал причину того, почему откащался от приза лучшему тренеру года в Сербии.

Успехи в моей карьере? С «Партизаном» я дважды становился чемпионом. Мои успехи многогранны. Я выходил «Маккаби» в Лигу чемпионов. Вы можете выбрать, что вам больше нравится. Неудачи? Я не думаю об этом, я всегда двигаюсь вперед. Я работал с многими молодыми игроками, которые вырастали в прекрасных людей и футболистов. Я нацелен только на путь вперед.

Отказался от приза лучшему тренеру года в Сербии? Это правда. Я был молод. Было свойственно делать ошибки. Сейчас я бы уже поступил по-другому.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йокановив 17 июня. Серб ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.