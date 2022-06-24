Йоканович: «У нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить «Динамо»
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, какие позиции необходимо усилить в московской команде перед стартом сезона-2022/21.
— Какие позиции в «Динамо» нуждаются в усилении?
— Обсуждали этот вопрос еще до моего прихода в клуб. Мы проанализировали наши позиции и возможности. Конечно, у нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить клуб. Я думаю, в этот сезон мы войдем сильной командой. Может, сильнее, чем в прошлом году.
Специалист также рассказал, как относится к успехам в своей карьере. Он также назвал причину того, почему откащался от приза лучшему тренеру года в Сербии.
Успехи в моей карьере? С «Партизаном» я дважды становился чемпионом. Мои успехи многогранны. Я выходил «Маккаби» в Лигу чемпионов. Вы можете выбрать, что вам больше нравится. Неудачи? Я не думаю об этом, я всегда двигаюсь вперед. Я работал с многими молодыми игроками, которые вырастали в прекрасных людей и футболистов. Я нацелен только на путь вперед.
Отказался от приза лучшему тренеру года в Сербии? Это правда. Я был молод. Было свойственно делать ошибки. Сейчас я бы уже поступил по-другому.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йокановив 17 июня. Серб ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -