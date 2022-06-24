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Павел Погребняк объявил о завершении карьеры

Читать «СЭ» в
Павел Погребняк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший игрок сборной России и «Урала» Павел Погребняк объявил о завершении карьеры. Он отметил, что его карьера в РПЛ и в Первой лиге завершена.
— Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена, — заявил футболист. — Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же.

— Получается, теперь можно сказать: Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста?
— Время покажет, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

10 июня 37-летний футболист покинул «Урал», за который выступал с 2018 года. За свою карьеру форвард выступал за такие клубы как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.

В составе «Зенита» форвард становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dazhe-esli-pozvonyat-iz-myu-ne-pojdu-pavel-pogrebnyak-ob-yavil-o-zavershenii-kar-ery/
Павел Погребняк
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