Павел Погребняк объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной России и «Урала» Павел Погребняк объявил о завершении карьеры. Он отметил, что его карьера в РПЛ и в Первой лиге завершена. — Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена, — заявил футболист. — Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же.

— Получается, теперь можно сказать: Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста?

— Время покажет, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

10 июня 37-летний футболист покинул «Урал», за который выступал с 2018 года. За свою карьеру форвард выступал за такие клубы как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.

В составе «Зенита» форвард становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка страны.