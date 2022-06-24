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«Ростов» отдал в аренду армянскому «Вану» хавбека Горелова

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Полузащитник «Ростова» Павел Горелов проведет следующий сезон на правах аренды в армянском «Ване». Об этом сообщает официальный Telegram-канал дончан 24 июня.

На счету 19-летнего Горелова один матч за «Ростов» в сезоне-2021/2022.

Хавбек играл в аренде в «Ване» в минувшем сезоне — 27 игр, 5 голов и 4 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8815
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