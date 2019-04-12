"Сказал Кокорину: "Какие вы футболисты, вы даже в сборную не вызваны!" Свидетель – о конфликте в кафе

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании", по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Вы считаете комичным то, что человека ударили стулом? – вопрос свидетелю, который перед этим несколько раз усомнился в серьезности конфликта, которого он не видел.
– Я (тогда) не видел видео, не видел основную часть конфликта. Мне казалось, что произошло что-то комичное.
– Вы сделали замечание снимающему человеку?
– Да. Я не знал, что там происходило. Мне это было неинтересно. Там было много участников, вот я и просил.
– Кокорин услышал, что кто-то снимал?
– Да. Я сказал, что все удалили.
– Его реакция?
– Неагрессивная, нормальная.
– А вы где были?
– Рядом.
– Он подошел к этому человеку?
– Он должен был пройти мимо меня. Я подумал, что он меня узнал, все-таки я его регулярно обслуживаю. И вступил в диалог. Сказал, как произошел конфликт. И еще что они – футболисты.
– А вы?
– Сказал: "Какие вы футболисты, вы даже в сборную не вызваны!" (Александр Рогулев)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9, 10 и 11 апреля выступили свидетели по данному делу.