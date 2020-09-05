Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о беседе с полузащитником Гусом Тилом незадолго до аренды футболиста во «Фрайбург».

— Тил уехал во «Фрайбург». Вы говорили с ним перед отъездом? Рады, что он получит практику, а у вас не будет болеть голова из-за его просиживания на лавке?

— Он пришел к нам поговорить, потому что хотел больше игрового времени. Это было несколько недель назад. Как я только что сказал, если есть вопросы, надо приходить и задавать их. Я мог бы пообещать ему, что он вот-вот точно начнет играть постоянно. Но я сказал, что не могу гарантировать ему ничего. Потому что игровое время зависит от множества факторов. Сейчас он во «Фрайбурге», и я желаю ему удачи и всего наилучшего. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско