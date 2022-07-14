Кечинов о приостановлении контракта Крала: «Было видно, что он не останется в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание Алексом Кралом контракта с «Шальке».
«Это не потеря для клуба. Это было понятно и ясно. Особенно в нынешней ситуации, когда легионерам разрешается приостанавливать контракты, было видно, что он не останется в «Спартаке». Тем не менее не могу назвать это потерей для клуба», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
14 июля «Шальке» сообщил о переходе Крала. 24-летний чех проведет сезон в немецкой команде и будет выступать под 30-м номером.
1 июля «Спартак» объявил, что Крал воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с командой до конца июня 2023 года. Соглашение московского клуба с футболистом действует до конца июня 2024 года.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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