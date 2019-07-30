Символическая сборная Александра Самедова. Здесь есть Кокорин и Головин

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" назвал свою символическую сборную.

Вратарь – Игорь Акинфеев. Масса классных качеств, например, великолепная игра ногами. Игорь мне всегда нравился как вратарь.

Правый защитник – Олег Кузьмин – самый недооцененный защитник.

В центре Леандро Фернандес – хороший игрок обороны, неплохо играет головой – и Чорлука, который отлично начинает атаки.

Слева Юра Жирков, он может всю бровку закрывать.

В опорной зоне Диарра – просто топ. Чуть выше Головин, которого сильно люблю и считаю крутым футболистом в плане того, что он будущая звезда.

Кокорин слева в нападении – когда он только начинал в "Динамо", был очень хорош.

Воронин с Кураньи – легендарный тандем впереди. И я, пусть только Семшов не обижается. (Сергей Егоров)

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