Магомедов: «Махачкалинскому «Динамо» по силам войти в топ-8 РПЛ»
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов рассказал о задачах на вторую часть сезона, а также высказался о потенциале команды.
«С самого начала перед нами стояла задача войти в десятку. В этом плане ничего не изменилось, цель та же. В шестерке будет финишировать тяжело. А войти в топ-8 нам по силам», — цитирует Metaratings.ru Магомедова.
«Динамо» с 17 очками после 18 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: metaratings.ru
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|0
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|21
|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
|15-16
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|
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
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|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|2
|5
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|
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|2
|4
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|
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|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
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|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
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|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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