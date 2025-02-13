Магомедов: «Махачкалинскому «Динамо» по силам войти в топ-8 РПЛ»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов рассказал о задачах на вторую часть сезона, а также высказался о потенциале команды.

«С самого начала перед нами стояла задача войти в десятку. В этом плане ничего не изменилось, цель та же. В шестерке будет финишировать тяжело. А войти в топ-8 нам по силам», — цитирует Metaratings.ru Магомедова.

«Динамо» с 17 очками после 18 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.