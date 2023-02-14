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Сегодня, 14:44

Силкин заявил, что до чемпионства «Динамо» еще очень далеко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах на чемпионство команды в ближайшее время.

«Конечно, все болельщики «Динамо» этого хотят, но предпосылок к этому пока что нет. Сейчас всем командам будет тяжело прервать гегемонию «Зенита» в нашем футболе. Лео — очень позитивный парень, настоящий профессионал, но думаю, пока «Динамо» до чемпионства очень далеко», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-do-chempionstva-dinamo-ochen-daleko-net-predposy-lok-k-e-tomu/
Сергей Силкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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