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Витория разозлился после вопроса про Гатагова на пресс-конференции

16:36
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория с раздражением отреагировал на слова бывшего полузащитника московского клуба Сослана Гатагова.

Экс-футболист заявил, что общается с некоторыми действующими игроками красно-белых и те отмечали легкость тренировок португальского специалиста.

«Слова Гатагова о том, что сборы со мной самые легкие в «Спартаке»? Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. Мы говорим о Лиге Европы. Не хочу обсуждать слухи. Это просто за гранью. Если вы хотите обсудить что-то про физические составляющие, давайте устроим отдельную встречу. Мы вместе со всей нашей командой. Я выиграл 11 титулов, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто тогда прав?» — заявил Витория.

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