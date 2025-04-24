Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:07

Силкин — о матче с «Зенитом»: «Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» просто обязано выигрывать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«С точки зрения чемпионства, эта игра важнее для «Зенита», чем для «Динамо». Конечно будем болеть за бело-голубых. Как получится, черт его знает. Судя по последнему матчу, «Зенит» сильно нервничал. Было очевидно, что команда сильнее, но почему-то сдерживается. Добились минимального результата и пытались его удержать. Не надо забывать, что Лунев захочет доказать. Воспитанники всегда играют с удвоенной силой. Андрей Сметанин правильно сказал. Честно говоря, «Зенит» уже поднадоел. Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» просто обязано выигрывать или отнимать очки. «Краснодару» надо помогать. Они в такой ситуации, как «Зенит». Но для них это в новинку, а поэтому гораздо сложнее. Посмотрим. Интересно, как сыграет «Спартак». Если они потеряют очки, то выбывают из чемпионской гонки», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).

Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ
Что происходит в ЦСКА перед «дерби всея Руси» и почему критикуют Файзуллаева
Ушедшие из России бренды регистрируют товарные знаки. Что это означает
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Мацуев — о «Спартаке»: «Выиграть у «Зенита», но уступить «Рубину» и махачкалинскому «Динамо. Куда это годится?»
Сметанин: «Вся Москва, да и вся Россия будут болеть за «Динамо» в матче с «Зенитом»
«Перед пенальти Медины был уверен, что он не забьет». Кирш — о победе над «Спартаком», Колумбии и Дагестане
Дмитрий Андреев верит в «Оренбург»: «У клуба хорошие шансы сохранить место в РПЛ»
Проданы все билеты на матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА
Смородская о ситуации в «Химках»: «У них не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Смородская верит, что «Химки» могут сравняться по популярности с «Динамо»

Мацуев — о «Спартаке»: «Выиграть у «Зенита», но уступить «Рубину» и махачкалинскому «Динамо. Куда это годится?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости