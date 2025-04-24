Смородская верит, что «Химки» могут сравняться по популярности с «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы развития «Химок».

«Нужен ли такой клуб в РПЛ? Знаете, я уже говорила, что это неправильный вопрос. Клубы разные нужны, клубы разные важны. Дело все в том в том, что клубу нужны болельщики. Да, сейчас у «Химок» их мало, но это не значит, что клуб не нужен. Им необходимо наладить игру, сам клуб, чтобы он работал нормально. Тогда и болельщики появятся. Помню времена, когда на «Динамо» ходило 200 человек. Если наладить работу в команде по всем направлениям, то «Химки» могут сравняться по популярности с такими клубами, как «Динамо». Тогда они смогут не только тратить деньги, но и что-то зарабатывать. Но пока это не просматривается», — сказала Смородская «СЭ».

«Химки» после 25-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.