Силкин считает, что «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку в этом сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от второй части чемпионата России.

«Жду очень интересной второй части, так как интрига есть как в верхней половине таблицы, так и внизу. «Краснодар» — основной конкурент «Зенита» в борьбе за золото, это факт. В этом сезоне Владимир Ивич здорово подготовил свою команду. Что касается «Динамо», то они, как и «Спартак», не вклинятся в чемпионскую гонку. Рановато им. Эти команды будут бороться за тройку», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).