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Наумов — о Ньямси в «Локомотиве»: «Видимо, не нашли в России за эти деньги такого квалифицированного защитника»

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход французского защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси в московский клуб.

«Центральный защитник — это очень важная позиция для «Локомотива», потому что здесь у них очень много проблем. И Погостнов, и Фассон, и Морозов — защитник перспективные, но пока им не хватает того уровня тактического мастерства для того, чтобы не совершать ошибки. А ошибок позиционных очень много у «Локомотива». Очень много из центра забивают. Закономерно, что Ульянов и Галактионов вместе искали защитника. Надеюсь, что они сделали правильный выбор. Я не знаю этого футболиста, но верю в профессионализм Галактионова и Ульянова. Видимо, в первую очередь они обратили внимание на российских игроков. Может, они хотели с Джикией договориться. Но раз обратились к иностранному защитнику, видимо, не нашли в России за эти деньги такого квалифицированного защитника», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ньямси выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. Он провел за французский клуб 69 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

До этого защитник играл за «Ренн» и «Шатору». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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