Наумов — о Ньямси в «Локомотиве»: «Видимо, не нашли в России за эти деньги такого квалифицированного защитника»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход французского защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси в московский клуб.

«Центральный защитник — это очень важная позиция для «Локомотива», потому что здесь у них очень много проблем. И Погостнов, и Фассон, и Морозов — защитник перспективные, но пока им не хватает того уровня тактического мастерства для того, чтобы не совершать ошибки. А ошибок позиционных очень много у «Локомотива». Очень много из центра забивают. Закономерно, что Ульянов и Галактионов вместе искали защитника. Надеюсь, что они сделали правильный выбор. Я не знаю этого футболиста, но верю в профессионализм Галактионова и Ульянова. Видимо, в первую очередь они обратили внимание на российских игроков. Может, они хотели с Джикией договориться. Но раз обратились к иностранному защитнику, видимо, не нашли в России за эти деньги такого квалифицированного защитника», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ньямси выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. Он провел за французский клуб 69 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

До этого защитник играл за «Ренн» и «Шатору». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.