«Ростов» договорился о трансфере египтянина Эяда Эль-Аскалани

«Ростов» договорился о трансфере 19-летнего защитника египетского клуба «Исмаили» Эяда Эль-Аскалани, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма компенсации составит 1 млн долларов, а игрок подпишет с «Ростовом» пятилетний контракт.

В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл 9 матчей в премьер-лиге Египта, отметившись 1 результативной передачей.

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.