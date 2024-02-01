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Сегодня, 19:26

«Ростов» договорился о трансфере египтянина Эяда Эль-Аскалани

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Ростов» договорился о трансфере 19-летнего защитника египетского клуба «Исмаили» Эяда Эль-Аскалани, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма компенсации составит 1 млн долларов, а игрок подпишет с «Ростовом» пятилетний контракт.

В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл 9 матчей в премьер-лиге Египта, отметившись 1 результативной передачей.

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-dogovorilsya-o-transfere-egiptyanina-e-yada-e-l-askalani/
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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