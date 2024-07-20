Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона — чемпион уже известен»
Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о новом сезоне РПЛ.
«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких. Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных. Первые туры все покажут, кто и что из себя представляет. Пока у команды Семака конкурентов нет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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