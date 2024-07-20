Мор оценил возможный переход Соболева в «Зенит»
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Я болею за Соболева и желаю ему удачи, но если Кассьерру не продадут и Соболев перейдет в «Зенит», то Александр через полгода-год окажется в связке с Бакаевым, и тому одному в аренде скучно не будет. Это мой неутешительный прогноз. Я за Соболева и футбол «Спартака», но если он придет в «Зенит» и не продадут Кассьерру, то Александр через короткое время отполирует скамейку и уйдет в аренду», — цитирует Мора «РБ Спорт».
За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -