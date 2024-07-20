Агент Роналдо рассказал об ожиданиях от выступления игрока в предстоящем сезоне

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы атакующего «Ростова» Роналдо, рассказал, чего ждет от игры своего клиента в новом сезоне.

«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — цитируе агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Роналдо провел за «Ростов» 14 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.