Агент Роналдо рассказал об ожиданиях от выступления игрока в предстоящем сезоне
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы атакующего «Ростова» Роналдо, рассказал, чего ждет от игры своего клиента в новом сезоне.
«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — цитируе агента «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Роналдо провел за «Ростов» 14 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Источник: РБ Спорт
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