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Сегодня, 11:30

Агент Роналдо рассказал об ожиданиях от выступления игрока в предстоящем сезоне

Виктория Кравченко
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы атакующего «Ростова» Роналдо, рассказал, чего ждет от игры своего клиента в новом сезоне.

«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — цитируе агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Роналдо провел за «Ростов» 14 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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