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Сегодня, 15:02

Силкин: «У «Динамо» перебор иностранцев, а Бителло это не Месси или Роналду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном трансфере полузащитника бело-голубых Бителло в «Ботафого».

«Игрок, конечно, неплохой, но у «Динамо» перебор иностранцев — 14 человек. А игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся — их не так сложно найти. Бителло это не Неймар, не Месси, не Роналду», — цитирует Силкина Metaratings.ru.

24-летний хавбек присоединился к «Динамо» 14 сентября 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 10 результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Портал Transfrmarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Бителло. «Динамо» не устроило предложение «Ботафого» в 10 миллионов евро за Бителло

Источник: Metaratings.ru
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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 9
П
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Бителло

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 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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