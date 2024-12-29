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Сегодня, 14:57

Широков прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Камила Абдурахманова
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Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал об игре форварда «Зенита» Александра Соболева.

— Согласны с жесточайшей критикой Соболева?

— Как не согласен? Он ноль голов забил. Для чего его брали? Чтобы он голы забивал. Во всех матчах, которые я видел, он выглядел безобразно, к сожалению. Сейчас есть время переосмыслить и сделать выводы, чтобы вернуться другим футболистом, которого и ждали.

— Его потенциал достаточен для «Зенита»?

— Хороший игрок — это стабильность, прежде всего. Когда у тебя из пяти матчей только один получается не слишком удачный. А у него раньше могло быть пять таких матчей подряд, при том, что несколько сезонов подряд забивал больше 10 голов.

— Но он говорит, что голы не главное. Возможно, это просто защитная реакция.

— Когда что-то не получается, можно на это ссылаться. Но кто тогда должен забивать голы в «Зените»? Алип? Как Соболев, форвард, может пользу принести? Его же не для того, чтобы он бегал, брали. Давайте тогда Юру Борзаковского в «Зенит» позовем, он зайца в поле загонит, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Соболев летом перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Он провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Роман Широков
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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