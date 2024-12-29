Широков прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал об игре форварда «Зенита» Александра Соболева.

— Согласны с жесточайшей критикой Соболева?

— Как не согласен? Он ноль голов забил. Для чего его брали? Чтобы он голы забивал. Во всех матчах, которые я видел, он выглядел безобразно, к сожалению. Сейчас есть время переосмыслить и сделать выводы, чтобы вернуться другим футболистом, которого и ждали.

— Его потенциал достаточен для «Зенита»?

— Хороший игрок — это стабильность, прежде всего. Когда у тебя из пяти матчей только один получается не слишком удачный. А у него раньше могло быть пять таких матчей подряд, при том, что несколько сезонов подряд забивал больше 10 голов.

— Но он говорит, что голы не главное. Возможно, это просто защитная реакция.

— Когда что-то не получается, можно на это ссылаться. Но кто тогда должен забивать голы в «Зените»? Алип? Как Соболев, форвард, может пользу принести? Его же не для того, чтобы он бегал, брали. Давайте тогда Юру Борзаковского в «Зенит» позовем, он зайца в поле загонит, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Соболев летом перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Он провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.