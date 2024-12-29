Корнеев не верит, что Угальде уедет в топ-чемпионат летом

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего «Спартака» Мальфреда Угальде в топ-клуб следующим летом.

Ранее генеральный директор красно-белых Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» оценил вероятность ухода игрока зимой, как минимальную.

— Верите, что Угальде летом уедет в топ-чемпионат?

— Нет, Угальде не уедет. Так как не верю, что за него заплатят больше денег, чем за него заплатил «Спартак», — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт 22-летнего коста-риканского нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.