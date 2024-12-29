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Сегодня, 15:34

Корнеев не верит, что Угальде уедет в топ-чемпионат летом

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего «Спартака» Мальфреда Угальде в топ-клуб следующим летом.

Ранее генеральный директор красно-белых Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» оценил вероятность ухода игрока зимой, как минимальную.

— Верите, что Угальде летом уедет в топ-чемпионат?

— Нет, Угальде не уедет. Так как не верю, что за него заплатят больше денег, чем за него заплатил «Спартак», — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт 22-летнего коста-риканского нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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 9
П
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