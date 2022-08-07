Вице-президент «Лукойла» может стать членом совета директоров «Спартака»

Вице-президент компании «Лукойл» Евгений Хавкин может стать членом совета директоров футбольного клуба «Спартак».

По информации «СЭ», Хавкин в ближайшее время может войти в совет директоров клуба. На данный момент непонятно, станет ли Хавкин новым председателем совета директоров «Спартака» или станет одним из членов руководящего органа клуба.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.