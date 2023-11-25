Силкин: «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Обе команды оказались в одинаковых ситуациях по ходу матча. Сначала «Динамо» посчитало, что игра сделана при счете 1:0 и бросило играть, потом получили два. Во втором тайме ЦСКА посчитал, что они уже выиграли и тоже перестали играть. С чем это связано не знаю. «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).