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25 ноября, 23:19

Силкин: «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Обе команды оказались в одинаковых ситуациях по ходу матча. Сначала «Динамо» посчитало, что игра сделана при счете 1:0 и бросило играть, потом получили два. Во втором тайме ЦСКА посчитал, что они уже выиграли и тоже перестали играть. С чем это связано не знаю. «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-ochen-neudobny-j-sopernik-dlya-tsska-lichka-pereigral-fedotova/
Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
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