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25 ноября, 23:23

Гузина — о прыжке в сугроб: «Если это самый запоминающийся момент, значит «Балтика» плохо играла»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

— Ваш полет в сугроб — самый запоминающийся момент матча.

— Если это самый запоминающийся момент, значит мы плохо играли. Прыгнул в сугроб, но на лайнсмена не смотрел, радовался всем сердцем. Не забил, к сожалению. Бывает такое. Самый снежный мяч в моей карьере, хотя в детстве тоже могло быть. С детства готовился к российскому футболу. Мы могли играть только в 2-3 касания максимум.

— Зрители жаловались, что мяча не было видно. А у вас как?

— Да, иногда его не было видно, снег мешал. Футболистов «Спартака» тоже из виду теряли. Думаю, это самый снежный день в Калининграде за то время, что я здесь живу.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 16 турах. Команда 2 декабря сыграет с «Факелом».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 12 1 3
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