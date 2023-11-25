Колосков: «Галактионову прямой путь в КДК, там будут какие-то санкции»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Крылья Советов» — «Локомотив» в 16-м туре РПЛ (3:3).

«От игры в Самаре получил удовольствие. Замечательная игра хорошего европейского уровня, умная, с минимальным количеством брака. Команды показали свой уровень подготовки и мастерства футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Также он высказался о словах главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова, который нецензурно охарактеризовал работу судей в этой встрече. Тренер может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе.

«Это прямой путь в КДК РФС. Другого тут быть не может. Два судьи на ВАР и главный арбитр смотрели момент с пенальти. Если не верить им, то кому верить? Галактионову самому надо было делать грамотные замены», — добавил специалист.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают пятое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а железнодорожники встретятся с «Зенитом».