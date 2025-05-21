Силкин назвал прозорливым решение «Динамо» не продавать Бителло в «Ботафого»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением о срыве трансфера полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого».

«Зениту», конечно, не повезло, что сделка по Венделу пошла наперекосяк. Удивительная, честно говоря, ситуация. С другой стороны, надо заранее думать и оценивать, с кем ты имеешь дело. «Динамо», допустим, зимой не продало в «Ботафого» Бителло — тогда, если ничего не путаю, бело-голубые не согласились с предложением бразильцев разбить платежи на несколько лет. Вероятно, в «Динамо» уже о чем-то догадывались или о чем-то знали. В клубе приняли в итоге прозорливое решение, что не согласились на эту, как оказалось, сомнительную сделку. А Бителло стал лучшим ассистентом чемпионата», — сказал Силкин «СЭ».

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел 35 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 результативных передач.

В январе 2025 года 25-летний бразилец сначала отказался приезжать на первый зимний сбор «Динамо» в ОАЭ, но к концу месяца вернулся в расположение клуба. По информации «СЭ», финансовые проблемы «Ботафого» стали одной из причин, по которой российская команда отказалась продавать футболиста.