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Силкин назвал прозорливым решение «Динамо» не продавать Бителло в «Ботафого»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением о срыве трансфера полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого».

«Зениту», конечно, не повезло, что сделка по Венделу пошла наперекосяк. Удивительная, честно говоря, ситуация. С другой стороны, надо заранее думать и оценивать, с кем ты имеешь дело. «Динамо», допустим, зимой не продало в «Ботафого» Бителло — тогда, если ничего не путаю, бело-голубые не согласились с предложением бразильцев разбить платежи на несколько лет. Вероятно, в «Динамо» уже о чем-то догадывались или о чем-то знали. В клубе приняли в итоге прозорливое решение, что не согласились на эту, как оказалось, сомнительную сделку. А Бителло стал лучшим ассистентом чемпионата», — сказал Силкин «СЭ».

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел 35 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 результативных передач.

В январе 2025 года 25-летний бразилец сначала отказался приезжать на первый зимний сбор «Динамо» в ОАЭ, но к концу месяца вернулся в расположение клуба. По информации «СЭ», финансовые проблемы «Ботафого» стали одной из причин, по которой российская команда отказалась продавать футболиста.

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Бителло
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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