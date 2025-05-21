Источник: тренер «Аль-Насра» может возглавить «Спартак» в случае отставки Станковича

«Спартак» находится в поиске кандидатуры на пост главного тренера команды на случай ухода Деяна Станковича из клуба, сообщает Legalbet.

По данным источника, в шорт-лист красно-белых входит Альфред Шредер, который возглавляет дубайский «Аль-Наср». Издание утверждает, что московский клуб уже контактировал с 52-летним специалистом.

До «Аль-Насра» Шредер работал в «Аль-Айне», «Аяксе» и «Брюгге», также он был ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне» в период с августа 2020 года по октябрь 2021 года.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступила «Ростову» (1:2). За один тур до конца чемпионата России-2024/25 красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 54 очками.