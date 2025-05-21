Дзюба не планирует завершать карьеру. Нападающий намерен отыграть следующий сезон

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Еще сезон он отыграет, такое намерение есть. Ведем переговоры с «Акроном», есть интерес других команд. Но, как мы и говорили, у «Акрона» приоритет. Надеюсь, в ближайшее время придем к соглашению. На данный момент нет планов заканчивать карьеру. Артем полон сил, эмоций, желания. От футбола не устал», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. 36-летний форвард забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за тольяттинцев во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

В марте 2025 года форвард допускал, что может завершить карьеру после сезона-2024/25 или провести еще один сезон на профессиональном уровне.