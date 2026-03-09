Силкин назвал безрассудным прыжок Гонду в Осипенко: «Подвел команду, мог нанести травму»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об удалении нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ против бело-голубых (1:4).

«Читал, что Челестини сказал: Гонду не надо извиняться за удаление — ни перед командой, ни перед Осипенко. Безусловно, извиняться или нет, это личное дело каждого. Не хочет — не надо. Не заставлять же. Хотя, как по мне, игрок своим безрассудным прыжком как минимум подвел команду, а сопернику мог нанести травму, если бы попал шипами не в плечо, а в лицо. Что касается самого момента, то, на мой взгляд, арбитр по делу удалил Гонду», — сказал Силкин «СЭ».

С 17-й минуты матча ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Лусиано. Форвард был наказан красной карточкой за фол против защитника Максима Осипенко.

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.