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Историк назвал 2031-й правильным годом для празднования 100-летия «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Футбольный историк Юрий Лукосяк выступил с заявлением о дате основания петербургского «Зенита». Он призвал перенести празднование 100-летия клуба на 2031 год, назвав нынешнюю юбилейную дату необоснованной.

«Моя позиция сформировалась давно. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х, в исторических справках писали «год рождения — 1931-й». Эта дата исторически оправданна», — приводит слова Лукосяка РИА «Новости».

Историк пояснил, что именно в 1931 году команда Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) впервые начала выступать в официальных городских турнирах. До этого, по его словам, о полноценной команде говорить некорректно.

«В начале 1920-х группа подростков с завода в возрасте 14-16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась «Сталинец» и «Зенит»», — сказал Лукосяк.

Лукосяк напомнил о своей книге «Летопись футбольного клуба «Зенит»», где опубликованы архивные документы.

«У меня есть подлинные документы ревизии физкультурных организаций за 1926-1927 годы. Там четко написано, что на ЛМЗ не было ничего: ни своего инвентаря, ни поля, ни инструкторов. Были только мальчики 14-15 лет, порядка 150 человек», — резюмировал историк.

После 20 туров РПЛ «Зенит» (42 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл. 14 марта петербуржцы сыграют со «Спартаком».

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Источник: РИА Новости
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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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