Историк назвал 2031-й правильным годом для празднования 100-летия «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк выступил с заявлением о дате основания петербургского «Зенита». Он призвал перенести празднование 100-летия клуба на 2031 год, назвав нынешнюю юбилейную дату необоснованной.

«Моя позиция сформировалась давно. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х, в исторических справках писали «год рождения — 1931-й». Эта дата исторически оправданна», — приводит слова Лукосяка РИА «Новости».

Историк пояснил, что именно в 1931 году команда Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) впервые начала выступать в официальных городских турнирах. До этого, по его словам, о полноценной команде говорить некорректно.

«В начале 1920-х группа подростков с завода в возрасте 14-16 лет почему-то была признана основой той команды, которая впоследствии называлась «Сталинец» и «Зенит»», — сказал Лукосяк.

Лукосяк напомнил о своей книге «Летопись футбольного клуба «Зенит»», где опубликованы архивные документы.

«У меня есть подлинные документы ревизии физкультурных организаций за 1926-1927 годы. Там четко написано, что на ЛМЗ не было ничего: ни своего инвентаря, ни поля, ни инструкторов. Были только мальчики 14-15 лет, порядка 150 человек», — резюмировал историк.

После 20 туров РПЛ «Зенит» (42 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл. 14 марта петербуржцы сыграют со «Спартаком».

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