Шюррле дебютировал в составе "Спартака" в матче против "Динамо"

Новичок "Спартака" Андре Шюррле дебютировал в составе красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России против "Динамо".

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за"Челси", "Фулхэм", "Байер", "Вольфсбург", "Майнц".

Встреча "Спартак" – "Динамо" проходит на стадионе "Открытие Арена". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры.

46′ Шюррле дебютирует за «Спартак». Немец выходит выходит вместо Джано.#СпартакДинамо – 0:0 pic.twitter.com/ZuEaeCgVNu — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 августа 2019 г.

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