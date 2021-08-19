Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о Луке Гагнидзе, который выступает за «Урал» на правах аренды.

— В «Урале» играет арендованный у «Динамо» Гагнидзе. Не боитесь повторения истории с Карапузовым?

— У нас был плачевный опыт с Карапузовым. Не напоминайте мне об этом (смеется). Гагнидзе — молодой и талантливый футболист. Большую часть матчей он начинал как запасной игрок. Соответственно у него было не так много игрового времени. Это тот игрок, который будет прогрессировать со временем. Нам не столь важно, кто будет на поле в субботу. Важно показать свой футбол.

«Урал» арендовал Гагнидзе у «Динамо» до конца сезона-2021/22. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится 21 августа в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.