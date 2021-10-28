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Шварц рассказал, кто займет место в воротах «Динамо» в матче против «Зенита»

13:47
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед гостевым матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал, кто займет место в воротах.

«У нас на очень высоком уровне вратарская бригада, — отметил Шварц. — Стоит отметить Ивана Будачева, который является качественным вратарем. Завтра место в воротах займет Антон Шунин.

Мы понимаем всю ситуацию. Для нас важно, что по итогу 12 туров встретятся команды, которые занимают первую и вторую строчки. С этим багажом мы подходим к этой встрече. Мы хотим показать завтра наш максимум, но в то же время придерживаться наших игровых принципов. Нужно будет сыграть смело и целеустремленно. Весь фокус внимания направлен на встречу с «Зенитом», как и до кубковой встречи. Мы не забиваем голову лишними мыслями, а подходим к игре с полной концентрацией".

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на «Газпром Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры