Шварц: «Не всегда есть смысл в трансферах»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» ответил на ряд вопросов и поделился планами по усилению состава в зимнее трансферное окно.
— В «Динамо» есть капитанский совет. Кто в него входит? Какие функции у этого органа?
— В наш совет входят Шунин, Паршивлюк, Шиманьский, Евгеньев и Ордец. Это игроки, которые ответственно подходят к своим функциям. Они определяют действия в команде, в которые не влезает тренерский штаб. У нас есть характер, мы сохраняем позитивную атмосферу в команде.
— У «Динамо» много брака в передачах. С чем вы это связываете?
— Я бы стал говорить о положительных моментах. У нас есть много хороших показателей. Мы набрали 29 очков после первого круга — один из самых высоких показателей за последние несколько лет.
— Оцените прогресс Вячеслава Грулева?
— Грулев награждён голами за свою упорную работу. Он очень много работает. Это видно. Вячеслав всегда хочет развиваться — вся его работа награждена. Грулев очень хорошо работает на команду.
— Вы довольны результатом «Динамо» после первого круга?
— Есть моменты, которые стоит поправить. Мы работаем над этим. Но мы остаёмся в игровом ритме, что и позволило взять 29 очков. Мы довольны, но есть шероховатости. Впереди первая игра второго круга — мы должны не отходить от своих принципов. Нас тренерский штаб хочет донести философию игры для игроков «Динамо».
— Есть ли у «Динамо» планы по усилению в зимнее трансферное окно?
— Хочу отметить, что все внимание направлено на ближайшие три матчи. Нынешний состав «Динамо» пользуется нашим доверием — поэтому они и играют. В каждое трансферное окно мы смотрим на все возможные варианты. Мы также понимаем, что не всегда есть смысл в трансферах. Например, летом нас устраивала обойма игроков.
Матч «Рубин» — «Динамо» пройдет 18 ноября на стадионе Центральный в Казани (начало — в 16.30 мск.).
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