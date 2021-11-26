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Шварц: «Не всегда есть смысл в трансферах»

13:31
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» ответил на ряд вопросов и поделился планами по усилению состава в зимнее трансферное окно.

— В «Динамо» есть капитанский совет. Кто в него входит? Какие функции у этого органа?

— В наш совет входят Шунин, Паршивлюк, Шиманьский, Евгеньев и Ордец. Это игроки, которые ответственно подходят к своим функциям. Они определяют действия в команде, в которые не влезает тренерский штаб. У нас есть характер, мы сохраняем позитивную атмосферу в команде.

— У «Динамо» много брака в передачах. С чем вы это связываете?

— Я бы стал говорить о положительных моментах. У нас есть много хороших показателей. Мы набрали 29 очков после первого круга — один из самых высоких показателей за последние несколько лет.

— Оцените прогресс Вячеслава Грулева?

— Грулев награждён голами за свою упорную работу. Он очень много работает. Это видно. Вячеслав всегда хочет развиваться — вся его работа награждена. Грулев очень хорошо работает на команду.

— Вы довольны результатом «Динамо» после первого круга?

— Есть моменты, которые стоит поправить. Мы работаем над этим. Но мы остаёмся в игровом ритме, что и позволило взять 29 очков. Мы довольны, но есть шероховатости. Впереди первая игра второго круга — мы должны не отходить от своих принципов. Нас тренерский штаб хочет донести философию игры для игроков «Динамо».

— Есть ли у «Динамо» планы по усилению в зимнее трансферное окно?

— Хочу отметить, что все внимание направлено на ближайшие три матчи. Нынешний состав «Динамо» пользуется нашим доверием — поэтому они и играют. В каждое трансферное окно мы смотрим на все возможные варианты. Мы также понимаем, что не всегда есть смысл в трансферах. Например, летом нас устраивала обойма игроков.

Матч «Рубин» — «Динамо» пройдет 18 ноября на стадионе Центральный в Казани (начало — в 16.30 мск.).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Артем Бухаев все материалы автора

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