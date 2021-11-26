Шварц рассказал, будут ли проставляться игроки «Динамо», забившие дебютные мячи в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, будут ли как-то проставляться игроки московской команды, забившие дебютные мячи в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (5:1).
«У нас есть небольшое правило — после первого забитого мяча игрок вносит небольшую сумму в клуб. Это единственное, что можно выделить.
Нам нужно больше обороняться. На концентрацию мы обращали внимания после игры со «Спартаком». Игроки должны биться до финального свистка", — сказал Шварц.
Тренер высказался о своем первом актерском опыте в рекламе черной пятницы для московского клуба.
«Достаточно интересный и положительный опыт. Съемки заняли много времени, но я получил удовольствие от процесса, от людей вокруг. Я считаю, что роль главного тренера у меня получается лучше, чем актера», — заявил он.
Также Шварц ответил, определился ли он с игроками для привлечения к основе из молодежных команд.
«Сейчас мы обеспокоены задачами, которые перед нами стоят. Мы пока не думаем о команде на тренировочном сборе. Позднее мы определимся с игроками из «Динамо-2», которые поедут вместе с нами. Мы вели диалог с Морозовым и Тереховым. Они могут играть за «Динамо-2» либо другой любой клуб», — подытожил тренер.
18 ноября состоится «Динамо» встретится с «Рубином» на стадионе Центральный в Казани в матче 16-го тура РПЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.
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