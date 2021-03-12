Шварц оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил, в каком состоянии «Спартак» подходит к очному матчу между клубами. Игра 22-го тура состоится 13 марта.

— Не пугает ли вас разгром «Краснодара» от «Спартака»?

— Не стал бы говорить о каком-то страхе. Мы уважаем соперника, это отличный результат. «Спартак» обладает целой россыпью мастеровитых игроков, мы понимаем, насколько он силен. Нам важно проявить свои лучшие качества, как мы это сделали в кубковой игре.

— В кубковом матче не играл Алекс Крал. Согласны, что «Спартак» с ним и без него — это две разные команды?

— Мы понимаем, что он важный игрок в схеме «Спартака». Он не принимал участия в матче, возможно, это была потеря для «Спартака». Но нам важно сконцентрироваться и показать свою игру.

(Сергей Федоров)