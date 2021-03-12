Шварц рассказал, как побывал на хоккейном матче «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как посетил матч хоккейного клуба «Динамо» в плей-офф.

— Вы не устали от московских холодов?

— Я хорошо себя чувствую. Важно тепло одеваться. За последние два холодных дня мы провели хорошие тренировки. Погода хорошая и сейчас, но хочу посмотреть на Москву в более теплую погоду.

— Вы ходили на матч хоккейного «Динамо» в плей-офф КХЛ. Как ощущения?

— Я был на хоккее в Германии, вообще фанатею от хоккея. Матч с «Северсталью» был активным, рад, что мы вышли в следующий раунд.

11 марта в Twitter «Динамо» появилось видео того, как Шварц желает удачи хоккейному клубу в плей-офф.