Тренер «Динамо» Шварц рассказал об отношениях с руководством команды
12:14
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал о взаимоотношениях с руководством.
— Общались ли вы с руководством по поводу задач на конец сезона?
— Мы много и плодотворно общаемся с руководством, но не говорим о том, на каком месте должна быть команда в таблице. Главное — наша игра и стиль, который мы пропагандируем.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.
(Сергей Федоров)
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