Тренер «Динамо» Шварц рассказал об отношениях с руководством команды

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал о взаимоотношениях с руководством.

— Общались ли вы с руководством по поводу задач на конец сезона?

— Мы много и плодотворно общаемся с руководством, но не говорим о том, на каком месте должна быть команда в таблице. Главное — наша игра и стиль, который мы пропагандируем.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.

(Сергей Федоров)