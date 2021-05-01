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Шварц объяснил, почему оставил Захаряна и Тюкавина в запасе на матч с «Рубином»

13:51
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему оставил в запасе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Дело не в недостатке опыта, просто мы приняли решение оставить молодых ребят на скамейке. Вполне вероятно, мы их бросим в бой, как свежую силу. Тренировочная неделя показала, что состав, который выйдет с первых минут — оптимальный. Нельзя сказать, что это решающий матч в борьбе за еврокубки, но это очень важная игра. Мы полностью осознаем положение в турнирной таблице, поэтому сегодня будет важно показать лучшее качество игры», — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Рубин — Динамо

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