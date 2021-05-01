Шварц объяснил, почему оставил Захаряна и Тюкавина в запасе на матч с «Рубином»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему оставил в запасе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
«Дело не в недостатке опыта, просто мы приняли решение оставить молодых ребят на скамейке. Вполне вероятно, мы их бросим в бой, как свежую силу. Тренировочная неделя показала, что состав, который выйдет с первых минут — оптимальный. Нельзя сказать, что это решающий матч в борьбе за еврокубки, но это очень важная игра. Мы полностью осознаем положение в турнирной таблице, поэтому сегодня будет важно показать лучшее качество игры», — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.
Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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