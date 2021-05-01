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Слуцкий отметил глубину состава «Динамо»

13:56
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил глубину состава «Динамо» перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против бело-голубых.

«Динамо» — сложный соперник сам по себе. Эта команда хорошо выглядит на протяжении всего сезона, особенно весной. Посмотреть на скамейку «Динамо»: там Нойштедтер, Захарян, Тюкавин, Комличенко, Игбун, Паршивлюк. Эти футболисты могли бы играть в стартовом составе многих команд премьер-лиги. Нас ожидает тяжелая и интересная игра с хорошим соперником", — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Рубин — Динамо

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