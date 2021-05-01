Слуцкий отметил глубину состава «Динамо»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил глубину состава «Динамо» перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против бело-голубых.
«Динамо» — сложный соперник сам по себе. Эта команда хорошо выглядит на протяжении всего сезона, особенно весной. Посмотреть на скамейку «Динамо»: там Нойштедтер, Захарян, Тюкавин, Комличенко, Игбун, Паршивлюк. Эти футболисты могли бы играть в стартовом составе многих команд премьер-лиги. Нас ожидает тяжелая и интересная игра с хорошим соперником", — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Динамо» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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