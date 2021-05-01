Дивеев сравнил ситуацию в ЦСКА с положением «Ливерпуля»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил ситуацию с травмами в команде с положением «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«У нас много травм, нужно пройти через это. У каждого клуба бывают черные полосы — взять даже «Ливерпуль», потерявший в одно время ван Дейка и других защитников. В моей линии ситуация действительно непростая: сломались Мага с Марио, нет Вадика Карпова, давно травмированы Набабкин и Бруно Фукс. В центре играем вдвоем с Витей Васиным, но понимаем: мы должны дать максимум и в этих условиях», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Дивеева.

Сегодня, 1 мая ЦСКА сыграет с «Уфой» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).