Дивеев сравнил ситуацию в ЦСКА с положением «Ливерпуля»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил ситуацию с травмами в команде с положением «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
«У нас много травм, нужно пройти через это. У каждого клуба бывают черные полосы — взять даже «Ливерпуль», потерявший в одно время ван Дейка и других защитников. В моей линии ситуация действительно непростая: сломались Мага с Марио, нет Вадика Карпова, давно травмированы Набабкин и Бруно Фукс. В центре играем вдвоем с Витей Васиным, но понимаем: мы должны дать максимум и в этих условиях», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Дивеева.
Сегодня, 1 мая ЦСКА сыграет с «Уфой» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-teper-tochno-net-smysla-berech-sebya-do-kontsa-sezona-ostalos-vsego-tri-igry/
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