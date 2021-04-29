Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии игроков перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Хотим ли дать Захаряну отдохнуть? Я считаю, для молодого игрока нормально не всегда показывать высочайший уровень. Арсен провел полноценный тренировочный цикл. Позже решим, будет ли он играть в старте в Казани.

Фомин сыграл на позиции опорника в предыдущем матче. Нам будет сложно решить, кто сыграет в Казани на многих позициях. У нас сложилась высокая конкуренция, это показатель хорошей работы. Важно посмотреть на физическое и эмоциональное состояние игроков непосредственно перед матчем», — сказал Шварц.

Встреча «Рубин» — «Динамо» пройдет 1 мая в Казани и начнется в 14:00 мск. Казанцы и москвичи имеют по 46 очков и занимают 4-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

(Сергей Федоров)