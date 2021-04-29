Шварц рассказал о состоянии Лесового перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии Даниила Лесового перед матчем 28-го тура РПЛ с «Рубином».

«Сейчас у нас нет травм, все игроки готовятся. Дисквалификаций к ближайшему матчу тоже нет. Лесовой провел полноценный недельный цикл, тренировался с командой. Пока не знаем, когда он сможет попасть в состав, позже примем решение. У нас сейчас хорошее физическое состояние, мы прогрессируем. Понимаем, что в ближайших трех матча нас ждет больше давление, но ребята к этому готовы», — передает слова Шварца «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Матч с «Рубином» состоится 1 мая. Начало игры — в 14.00 (мск).

(Сергей Федоров)